В Волго-Ахтубинской пойме щепки летят: расчищают ерики

Рабочие расчищают русло, чтобы вновь пустить сюда воду. Фото администрации ВО.

В Волго-Ахтубинской пойме появилась тяжелая техника и рабочие, и полетели щепки от кустарников и камышей. Взволнованные волгоградцы тут же стали выкладывать фотографии «дровосеков» с подписями – мол, «уже для трассы расчищают». Спокойствие! Все не так! На самом деле эти рабочие в пойме совсем с другой целью: из задача – расчистить и вернуть воду в ерики Сухой Бурковский, Гнилой и Глушак, а также восстановить озера Нагубное, Самсоновское и Вшивое.

- Этот проект рассчитан на три года. Планируется расчистить 18 километров ериков и площадь озер в 44 гектара. Сейчас подрядчик расчищает русло ерика Сухой Бурковский. После того, как на участок сможет проехать тяжелая техника, приступят к дноуглубительным работам, - поясняют «КП-Волгоград» в облкомприроды. – На последнем этапе работ у ериков и озер высадят 88 тысяч саженцев и сеянцев деревьев и кустарников для укрепления берегов. Предусмотрен и гидропосев травы на площади около 7 гектаров.

Надо сказать, что в последние годы вышеуказанные ерики так заросли, что вода по ним практически не поступает в озера Самсоновское, Вшивое и Нагубное, от чего последние сильно обмелели и заилились. Сегодня поставлена задача восстановить сбалансированность экосистемы поймы. Работы ведутся в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология».