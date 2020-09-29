Коронавирус добрался до гандбола: в Каустике семеро заболевших

Фото: ГК "Каустик"

Не успел оправиться от коронавируса футбольный «Ротор», как эпидемия добралась до другого спортивного клуба Волгограда. Вспышка ковида произошла в гандбольном клубе «Каустик». 30 сентября «химики» должны были провести матч регулярного чемпионата России в Краснодаре с местным «СКИФом». Однако эта игра отменена. Как сообщает пресс-служба волгоградского клуба, в «Каустике» у семерых гандболистов положительные тесты на коронавирус. Все они переносят болезнь в легкой форме.

Волгоградская команда уже пропустила предыдущую игру суперлиги. 20 сентября «Каустик» должен был принять у себя «Пермских медведей». Однако в составе пермяков были выявлены положительные тесты на COVID-19. Клубы договорились о проведении встречи позднее. Также переговоры о переносе даты матча ведут «Каустик» и «СКИФ». Отметим, в российском мужском гандболе волгоградский клуб и «Пермские медведи» не единственные, у кого произошли вспышки коронавируса. Ранее болезнь поразила челябинское «Динамо» и снежинский «Сунгуль».

Следующий матч «Каустика» в суперлиге намечен на 15 октября.