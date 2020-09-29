В Камышине 14 человек заболели ковидом за сутки, в Михайловке – 9

Районы области догоняют большие города по числу заразившихся. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Каждый день в Волгоградской области более ста новых случаев коронавируса, половина из которых приходится на Волгоград. Сегодняшний день не стал исключением. 50 жителей областного центра пополнили списки ковид положительных пациентов. Бьют рекорды по приросту Камышин (+14) и Михайловка (+9). А вот во втором по величине городе области Волжском подтвердили диагноз у шести человек. В остальных районах цифры куда меньше, хотя число территорий, куда проникла зараза вновь растет. На сегодня, 29 сентября 2020 года, коронавирус получил распространение в 18 городах и районах Волгоградской области.

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном оперштабе, пять пациентов пополнили коронавирусные списки в Урюпинске, четверо - в Старополтавском районе, по три новых случая в Ленинском и Котельниковском районах, два – в Жирновском.

Сразу девять районов получили по одному положительному тесту. Среди них близкие к Волгограду Городищенский, Иловлинский, Светлоярский и Калачевский, а также Палласовский и Котовский, Клетский, Руднянский и Новоаннинский.

На сегодня частично закрыли на карантин и перевели на удаленку сразу 49 волгоградских школ. Скоро из будет еще больше. Среди заболевших на сегодня три школьника до 14-ти лет и один подросток. Но все больше всего косит коронавирус волгоградцев зрелого возраста. В списке сразу 29 человек старше 65-ти лет. А волгоградцы согласно решению оперштаба вновь возвращаются на удаленку.