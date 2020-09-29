ФАС остановил аукцион по строительству трассы в Волго-Ахтубинской пойме

Скандальный тендер строительства дороги в пойме приостановили. Пока на время разбирательства жалобы. Фото: Елена АРАКЕЛЯН

Антимонопольная служба России приостановила аукцион на строительство третьего пускового комплекса мостового перехода через Волгу (речь идет о прокладке новой трассы по территории Волго-Ахтубинской поймы). Такое решение ФАС принял из-за жалобы, который в управление подала предприниматель по фамилии Иванова. Соответствующая информация опубликована на сайте Госзакупок. Как следует из нее жалоба от бизнесмена поступила на Облкомдортранс.

Напомним, что страсти вокруг этой трассы кипят в Волгоградской области уже не первый день. Дело в том, что дорога по плану пройдет по территории природного парка и ради нее готовятся вырубить почти 15 тысяч деревьев. У волгоградцев, которые уже с болью воспринимают каждое спиленное дерево, этот факт вызывает ужас. Хотя чиновники и депутаты уверяют, что «под нож» пойдут только старые зеленые насаждения, и вместо них высадят в 135 тысяч молодых саженцев. А еще твердят, как один – что эта дорога крайне необходима и они выбрали самый «щадящий» вариант ее реализации.