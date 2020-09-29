Коронавирус в Волгограде: сотрудников возвращают на «удаленку»

Многие предприятия с весны работают на "удаленке". Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоградской области, как и по всему миру, растет число заразившихся коронавирусом. Болеть стали тяжелее, увеличилось число пневмоний и летальных исходов. Из-за этого оперативный штаб региона решил ужесточить контроль за соблюдением масочного режима, а также потихоньку возвращать карантинные ограничения по ковиду. Пока всеобщую самоизоляцию в регионе не ввели. Для начала всем работодателям рекомендовали перевести на «удаленку» максимальное количество сотрудников. Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, в первую очередь это коснется работников организаций и предприятий в возрасте от 60 лет и старше.

- Прошу вас оставаться дома, минимизировать социальные контакты, контакты с детьми, внуками, родственниками и друзьями, пользоваться их помощью, но дистанционно, - обратился губернатор к пожилым волгоградцам.

Напомним, из-за заболевания учеников на сегодня на дистанционное обучение уже перешли отдельные классы в 49 волгоградских школах, такая же ситуация в большинстве колледжей и вузов. А многие организации, где производственный процесс это позволяет, работают дистанционно с начала весны. Так что кабинеты и офисы волгоградских фирм будут пустовать как минимум до весны.