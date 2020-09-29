В Волгограде поймали бизнесменов, укравших деньги нацпроекта

На "липовом" обучении предпенсионеров аферисты заработали больше 1 миллиона рублей. Фото: Евгения ГУСЕВА

К сожалению, случаи воровства бюджетных денег – явление не редкое. Только в Волгоградской области в этом году следователи СУ СК по региону завели восемь уголовных дел по фактам хищения средств, выделенных в рамках реализации нацпроектов. На днях разоблачили еще одну группу коммерсантов, которые решили «поживиться» на казенных деньгах, которые выделяются на переобучение предпенсионеров.

На махинациях попались руководитель коммерческого учебного центра, а также учредитель строительной фирмы. Преступные схемы вскрыли сотрудники прокуратуры в ходе проверки.

- В ноябре и декабре прошлого года эти коммерсанты предоставили в областной центр занятости документы, по которым якобы 15 сотрудников строительной компании и фирмы-перевозчика прошли обучение в спеццентре, как лица предпенсионного возраста. В качестве компенсации за переобучение сотрудников из бюджета им перечислили более 1 миллиона рублей. Это деньги, которые выделяются в рамках федеральной программы «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Но, как выяснилось сегодня в ходе проверки, указанные сотрудники не только не проходили никакого обучения, но только двое из них вообще трудоустроены в этих организациях, - рассказывают «КП-Волгоград» в СУ СК по региону.

- По документам с 23.12.2019 по 26.02.2020 сотрудники проходили обучение в одном из учебных центров по специальности «диспетчер» и впоследствии якобы трудоустроились, - добавляют в областной прокуратуре.

Придумали эту схему «заработка» учредитель стройфирмы и руководители учебного центра. На них уже завели уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере».

- Директор фирмы-перевозчика не знал о махинациях своих коллег. Он понял, что его использовали лишь тогда, когда представитель учебного центра принес ему 680 тысяч рублей с просьбой вернуть их в бюджет. И даже рекомендовали нанять адвоката, которого пообещали оплатить, - отмечают в следственном управлении.

Расследование продолжается.