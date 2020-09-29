Продавала диван, потеряла миллион: волгоградку обманули аферисты

В последние годы интернет-мошенничество растет, как снежный ком. Ежедневно на удочку лжебанкиров и телефонных мошенников попадаются десятки людей, в том числе и волгоградцы. Вот, за минувшие сутки эти аферисты похитили у наших земляков более 2 миллионов рублей со счетов. Больше всех потеряла 56-летняя волжанка – у нее украли с карты 950 тысяч рублей. А все из-за старой мебели.

- Женщина решила продать старый диван, и разместила объявление на одном из сайтов. Через время ей позвонил покупатель. Он заявил, что готов перечислить деньги за диван даже без его осмотра. И попросил у волжанки данные ее банковской карты. Женщина продиктовала ему все цифры, а через время обнаружила, что с ее карты списали все сбережения, - рассказывают «КП-Волгоград» в региональном Главке.

А 57-летняя жительница Даниловского района сама перечислила аферистам 780 тысяч рублей, поверив в «сказки про компенсации»

- Неизвестная женщина по телефону сообщила волгоградке, что ей якобы положена компенсация за ранее купленные биодобавки. Правда, уточнила, что для получения денег, женщине надо заплатить налог. Волгоградка перевела обозначенную сумму на указанный счет. А потом еще и еще… Так она перечисляла аферистам деньги в течение 20 дней, пока сумма не превысила 780 тысяч. Только тогда она заподозрила, что ее обманывают и сообщила в полицию, - говорят в ведомстве.

Волгоградцы, перестаньте верить неизвестным людям и никогда не сообщайте им данные своих банковских карт!