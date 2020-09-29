Под Волгоградом водитель иномарки врезался в жилой дом

Водитель на "Хенде" так разогнался, что вылетел с дороги. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Вот так спишь себе ночью, а к тебе в дом врезается на полном ходу машина. Именно в такой ситуации оказались сегодня ночью, 29 сентября, жители Елани Волгоградской области. А все из-за 26-летнего мужчины. Это он в три часа ночи так разогнался на своем «Хендэ», что на перекрестке улиц Советская и Льва Толстого не справился с управлением и машина вылетела на обочину и прямиком врезалась в жилой дом.

- Виновника ДТП и его 27-летнего пассажира с различными травмами увезли в больницу, - сообщают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

Кроме того, за минувшие сутки на волгоградских трассах перевернулись две легковушки. Одна в Жирновском районе по дороге «Калинин-Жирновск-Котово-Камышин». 38-летний водитель «Дэу Нексия» не справился с управлением и машина улетела в кювет. Пострадали два пассажира – мужчины 40 и 43 лет. Второе похожее ДТП произошло в Михайловском районе. Там перевернулся на своем «Опель Астра» 35-летний водитель. К счастью, остался жив, но получил различные травмы. Сейчас он в больнице.