Под Волгоградом автослесарь угнал грузовик и попал в ДТП

В Урюпинске Волгоградской области на скамье подсудимых оказался местный автослесарь. Провинился этот горе-рабочий тем, что разбил чужой грузовик.

Произошло это в августе прошлого года. Владелец МАЗа оставил машину для ремонта на территории базы фермерского хозяйства. Местный автослесарь должен был к утру следующего дня починить грузовик, но вместо этого запил. Выпивать он начал еще по ходу ремонта. Когда спиртное закончилось, он решил «сгонять» за очередной бутылкой к знакомому, который проживает в хуторе Креповский Урюпинского района. Там они с другом продолжили выпивать. Правда, пробыл горе-работник у селянина недолго – минут 30, после чего решил поехать кататься дальше – в рабочий поселок Новониколаевский. Но по пути он, будучи уже изрядно пьяным, мужчина не справился с управлением и врезался в газовую опору. В таком состоянии его и обнаружили сотрудники полиции.

На горе-слесаря завели уголовное дело по факту угона МАЗа.

- Свою вину мужчина полностью признал. Урюпинский райсуд учел полное раскаяние работника, и решил наказать его штрафом. Слесарь заплатит 20 тысяч рублей. Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке, - уточняют «КП-Волгоград» в пресс-службе суда.