Волгоград и Пермь свяжет прямой авиарейс

Правда, самолеты полетят из Волгограда в Пермь и обратно только в следующем - 2021 году. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Из Волгограда в Пермь можно будет добраться на самолете, причем без пересадок, а прямым авиарейсом. Правда, только в следующем - 2021 году. О запуске такого авиарейса заявил сегодня, 28 сентября, министр транспорта Пермского края Николай Уханов.

«Самолеты по маршруту Волгоград-Пермь будут летать два раза в неделю, всего 86 рейсов в год. В осенне-зимний период мы планируем субсидировать оба еженедельных рейса, а в период с 1 мая по 31 августа один рейс будет полностью на коммерческой основе, а второй – субсидированный, - сообщает Уханов на своей страничке в инстаграме. - Предварительно мы получили согласие о субсидировании этих рейсов в обратном направлении от властей Волгоградской области».

На данный момент ближайший аэропорт, откуда пермяки могут прилететь в Волгоград, расположен в Уфе. А на поезде путь через Москву занимает и двое суток.

«Прямой рейс станет отличной возможностью быстро добраться до Волгограда и посмотреть город-герой, знаменитый Мамаев курган с известной всем скульптурой «Родина-мать зовет!» - анонсирует поездки краевой министр.

Летать из Волгограда в Пермь будут самолеты типа CRJ-200 вместимостью 50 пассажиров. О стоимости билетов пока ничего не известно.