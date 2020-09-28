В интернатах Волгоградской области включили отопление

Сегодня решение о запуске отопления приняло уже в нескольких районах области. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В соцучреждениях Волгоградской области решили не дожидаться, когда температура воздуха упадет ниже +8 (как прописано в требованиях для старта отопительного сезона) и сегодня, 28 сентября, запустили котельные. Как уточняют «КП-Волгоград» в администрации региона, тепло уже поступает в психоневрологические интарнаты Урюпинского, Даниловского районов, а также в Харьковский, Мачешанский и Нижнедобринский ПНИ. В общей сложности в этих интернатах сегодня находятся 750 человек.

- Постановления о начале подтопки учреждений соцкультбыта подписаны также в Камышинском, Даниловском и Урюпинском районах, - добавляют в пресс-службе администрации области.

Напомним, еще на прошлой неделе губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров рекомендовал муниципалитетам подготовиться к более раннему старту отопительного сезона. В каждом районе и городе власти могут самостоятельно принять решение о запуске котельных, исходя из погодных условий и санитарной обстановки. Это сделано для того, чтобы не допустить рост числа простудных заболеваний в регионе.

- На данный момент фактическая готовность объектов ЖКХ и социальной сферы к приему теплоносителя превышает 90%, - отчитываются в области.