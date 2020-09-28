На работу только с тестом: сотрудников волгоградских интернатов обязали проверять на COVID-19 до 2021 года

Без тестов в интернаты никого впускать не будут. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Похоже, этот год мы до конца проживем в режиме ограничений из-за коронавируса. Сегодня, 28 сентября, главный санитарный врач Волгоградской области Ольга Зубарева подписала постановление, которым вводятся новые «правила жизни». В частности, они коснутся всех, кто работает в детских домах или интернатах, где обучаются дети. Для них прописали новые требования к работе. Так, в случае, если сотрудник покидает учреждение и уезжает, например, в отпуск или в отгулы, то по возвращению он сможет вернуться к работе только после сдачи теста на COVID-19 и после получения отрицательного результата.

Это, конечно, касается учреждений с круглосуточным пребыванием детей. Но что еще важно: такие требования сотрудники данных заведений обязаны будут соблюдать как минимум до 1 января 2021 года. То есть еще в течение трех месяцев.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса сотрудники всех учреждений закрытого типа перешли на вахтовый метод работы: они заступают на двухнедельные или месячные смены без права покидать данное учреждение. Но даже с такими мерами в Волгоградской области умудрились занести коронавирус в три психинтерната – большие вспышки пережили Урюпинский, Жирновский и Калачевский ПНИ.