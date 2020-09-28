Камиль Муллин вернулся в Ротор после ковидного карантина

Фото СК "Ротор".

Постепенно волгоградский «Ротор» возвращается к привычному режиму работы: тренировки, игры… Сегодня, 28 сентября, из клуба пришла еще одна хорошая новость: в команду после карантина возвращается Камиль Муллин.

- По итогам очередного тестирования, Камиль получи два подряд отрицательных результата, - уточняют в пресс-службе сине-голубых.

Присоединился к команде после двухнедельного перерыва и специалист по реабилитации Денис Никулин. У него тесты также отрицательные.

- Остальные из списка положительных ждут результатов повторных тестов, - добавляют в клубе.

Напомним, две недели назад в «Роторе» произошла вспышка коронавируса. С ковидом слегли через день в итоге 14 игроков и членов клуба. К счастью, все они переносят болезнь в легкой форме.

Сегодня, дабы оградить остальных игроков от возможного заражения, команду закрыли в клубе «Олимпия»: там живут и тренируются, домой пока никого не пускают.