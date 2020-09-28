На волгоградских дорогах установят еще 11 «умных» светофоров

"Умные" светофоры не только показывают время работы сигналов, но и считают поток проезжающих машин. Фото: Алексей БУЛАТОВ

До конца 2020 года в Волгограде на самых опасных перекрестках и участках дорог установят еще 11 «умных» светофоров. Это регулировщики, оснащенные системой с обратным отсчетом.

Устанавливают их, напомним, в рамках регионального проекта «Программа дорожной деятельности Волгоградской области» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего в рамках этой программы поставят в Волгограде 180 таких светофоров. Планы рассчитаны до конца 2022 года.

Сто таких «умных» регулировщиков уже поставили на улицах города. К слову, они не только дают информацию пешеходам и водителям о времени работы сигнала, но еще и считают количество проходящего транспорта. Таким образом, можно рассчитать интенсивность потока машин на данном участке и скорректировать в случае необходимости работу светофора.

Также на дорогах Волгограда продолжают ставить новые камеры видеонаблюдения, развивают систему информирования пассажиров общественного транспорта. А еще в этом году впервые появились автоматизированные посты весогабаритного контроля.