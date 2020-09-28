Собирают в спецпоезд: в Волжский свезли почти двести узбеков для отправки на родину

Такого количества узбеков в городе-спутнике Волгограда – Волжском – не видели, наверно никогда: сотни мигрантов с сумками и рюкзаками третий день толпятся на вокзале. Сюда их свозят автобусами со всего юга России – с Кранодарского края, из Ростова и Ставрополя. Все эти люди приезжали в Россию на подработку, в основном работали на полях. Сегодня все сельхозработы почти завершены, и иностранцам надо возвращаться домой. Россия и Республика Узбекистан договорились о том, что в период пандемии этих гастарбайтеров будут вывозить партиями. Компания «РЖД» организовала несколько рейсов по маршруту «Волжский-Ташкент». Один состав ушел 25 сентября, следующий будет 29 сентября, а также 1 октября.

На время ожидания поездов, узбеков приютили в мусульманском культурно-просветительском центре, расположенном в Волжском. Сейчас там, как уточняют «КП-Волгоград» в мэрии города-спутника, находятся 167 жителей Узбекистана.

- Людей с привокзальной площади доставили в центр автобусами. Для этого МУП «Волжская автоколонна 1732» организовала пять спецрейсов. В центр свозят кровати, матрасы, одеяла… Рядом с центром установили и несколько больших палаток, но пока они пустуют – всех разместили в здании. Волжане не остались безучастными к проблеме иностранцев: по инициативе общественников на базе ЦКиИ «Октябрь» организован пункт сбора предметов обихода, которые будут доставлены в центр, - рассказывают в мэрии Волжского.