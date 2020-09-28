Под Волгоградом на два дня закроют ж/д переезд

Несмотря на коронавирус, ограничения и резкое падение пассажиропотока на железной дороге, компания «РЖД» продолжает реализовывать свои планы, заложенные на 2020-й год. В Волгоградской области в том числе. Самые масштабные работы идут в Котельниково и на станции Максима Горького. А вот в ближайшие дни – 29 и 30 сентября – железнодорожники будут проводить ремонтные работы на 1284-м километре перегона Астрахань – Волгоград (пересечение с автодорогой Ахтубинск – Нижний Баскунчак в Ахтубинском районе Астраханской области). В том числе будут обновлять переезд в Верхнем Баскунчаке. В связи с чем движение через этот переезд в течение этих двух дней будет ограничено. В частности переезд будет закрыт для транспорта 29 и 30 сентября с 9.00 до 17.00.

- Пропускать транспорт будут по одной полосе, регулировать движение будет дежурный работник. Объезд возможен через железнодорожный переезд на 1291 км перегона Верхний Баскунчак – Богдо, - уточняют в «Приволжской железной дороге». - Просим водителей с пониманием отнестись к ситуации и учесть данные обстоятельства при планировании поездки.