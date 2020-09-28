Волгоградские спасатели тушат более полусотни пожаров за сутки

В последние недели в Волгоградской области сложная обстановка не только с коронавирусом, погода тоже дает «жару», причем в прямом смысле слова. Из-за сухой погоды и отсутствия дождей пожары вспыхивают от любой искры. В волгоградском ГУ МЧС уже бьют тревогу: ежесуточно спасателям приходится тушить более полусотни возгораний. А в ближайшие часы синоптики пророчат еще и усиление ветра в Волгоградской области. Обещают, что порывы ветра могут достигать 16-20 метров в секунду. В такую погоду любой маленький костер может превратиться в огненную бурю, сжигающую все на своем пути.

В связи надвигающейся непогодой в региональном МЧС России обратились к волгоградцам с призывом:

«Просим вас добросовестно и с полной ответственностью отнестись к требованиям пожарной безопасности. Исключите посещение природных парков и разведение костров; не бросайте непотушенные окурки, особенно на сухую растительность; не сжигайте траву и мусор во время проведения сельхозработ и уборки. Помните, что одна лишь искра может привести к огромной беде! В случае возникновения возгорания вызывайте пожарную охрану по телефону «101».