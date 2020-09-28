29 сентября отключат свет в шести районах Волгограда

Света не будет в сотнях домов. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

С начала июня в Волгограде каждый день несколько улиц и кварталов остаются без электроснабжения на несколько часов, а то и на целый день. И этот вторник, 29 сентября, также не станет исключением. На этот раз к коммунальным страдальцам, которые ни утюг включить, ни на удаленке поработать не смогут, присоединятся жители шести районов Волгограда. В предоставленном ресурсоснабжающей компанией графике отключения электричества на 29 сентября 2020 года значатся Центральный и Тракторозаводский, Кировский и Советский, Красноармейский и Ворошиловский районы областного центра.

Как сообщили «КП-Волгоград» в «Россети ЮГ - Волгоград», в центре во вторник с 9 до 12 часов обесточат дома на улице Землянского, №1-9, на проспекте Ленина, № 51 и 51а; а с 13 до 17 часов - дом №13 на улице Глазкова. На Тракторном света не будет в частном секторе весь день – с 9 до 17.00 по адресам: улица Вильнюская, 1-45, 2-40; Самаркандская, 1-39, 2а-42; Падунская, 1а-25; Пятая, 24.

В Кировском электроэнергии также не будет с 9 утра до 17 часов. Затронут отключения улицы Астраханскую, 51, 1-53, 36-56; Братскую, 5-33; Декабристов, 4-18; Добролюбова, 31-47; Достоевского, 1-47, 4-40; Молодежную, 1-15, 2-30; Кирова, №50 и 62; Луначарского, 1-21, 2-22; Ромена – Ролана, 8-16; Чернышевского, 1-19, 4-22; Шевченко, 3-27, 4-30.

В Красноармейском районе Волгоград 29 сентября света не будет также с 9.00 до 17.00 по адресам улица Пролетарская, №39,41, 45; проспект Героев Сталинграда, дома №45-49, а также в частнике: Кагальникская, 2-84; Адлерская, 1-87, 60, 82; Керамическая, 2-22; Жлобы, 12-26, 17; Кинишминская, 15-23; Кедроградская, 8.

В Советском в этот день обесточат дома на улице Голубятникова, 3/1, 3а, 4а, 10, 12; Молодежная, 9; Терешковой, 5-13, 6; Мостового, 3-7, 2/2-8; Вольная, 1-15а, 2-12; Геологическая, 1/1-18; Юная, 1/1-9, 2-10; переулок Мостового, дома №1-7. Здесь уже не раз отключали свет в этом сезоне.

И, наконец, в Ворошиловском с 9 до 17 останутся без электричества и привычных удобств жители полутора десятков улиц и трех СНТ. Не будет света по адресам: улица Актюбинская, 3-11, 2-16; Благодатная, 38; Верейская, №7, 9; Вьюжная, 1-113, 150-154; Вознесенская, 1-21; Дружбы, 36; Светлоградская, 25-57; Сердобская, 3; Серноводская, 1, 3, 13, 14, 15, 31, 36, 46; Сердобская, 2-32, 3-27; Солдатская, 1-25, 33, 35, 4-8,24,32; Солнечная, 1-5, 15; Полетаевская 32; СНТ «Отдых»; СНТ «Содружество», улица Семенова-Тян-Шанского, дома №22/40, 22/9, 22/29, 22/31,22/28, 22/26,22/24, 22/33,22/19, 22/13,44/123, 44/121,44/129, 44/142,44/143,44/148, 44/155, 44/120, 44/132, 44/136, 44/129-44/133, 44/115, 44/116, 44/117; ПСО «Победа»: улица Неждановой, 10К/21-10К/31, 10К/20-10К/34, 10Д/112, 10Д/116, 10Д/118, 10Д/126, 15; Абрамов, 10Д/78, 78; СНТ «Волжанин»: улица Вьюжная, 2/31.