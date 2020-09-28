В этом году Волгограде и области новостроек стало больше на 12,7%

Несмотря на то, что из-за коронавируса многие сферы приостановили свою деятельность, строительство домов не останавливалось ни на день. В Волгограде, как и в области, то тут, то там растут новые многоэтажки. Это позволяет не только приобретать новые квартиры тем, кто давно о них мечтал, но и расселять жильцов аварийных построек.

Фото: Волгоградстат.

В 2020-ом по сравнению с аналогичным периодом на 12,7% построено больше жилых домов. Такие показатели вывели регион в тройку лидеров по Южному Федеральному округу наряду с Краснодарским краем и Ростовской областью.

- В январе-августе 2020 года на территории Волгоградской области введены в действие жилые дома общей площадью 411,6 тысяч квадратных метров. В 24 городах и районах области темпы жилищного строительства превысили уровень января-августа 2019 года, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Волгоградстата.