Волгоградец угнал у друга машину и разбил четыре иномарки

Вот так парень помял машину своего друга. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

О таких, как этот 22-летний парень из Ольховского района Волгоградской области, говорят: «С такими друзьями и врагов не надо». Он не просто угнал и разбил машину друга, он помял еще четыре иномарки. Причем его не остановило сесть за руль ни то, что он был пьян, ни отсутствие прав. Теперь у него нет друга, зато есть уголовное дело по статье «Угон».

Все это случилось 26 сентября. В тот день задержанный приехал в Волгоград к своему другу. Как водится, посидели, выпили. Хозяин отправился спать, а приезжему другу захотелось покататься по Волгограду. Он взял без спроса ключи от машины друга, и погнал.

Примерно в 18.10 напротив дома №15 по проспекту Ленина этот водитель не справился с управлением и врезался в колонну остановившихся на светофоре машин. В итоге собрал в «гармошку» сразу четыре иномарки.

- Инспекторы ДПС, прибышие на место аварии, поняли, что водитель пьян, но пройти медосвидетельствование он отказался. Документов на машину у него не оказалось, а еще выяснилось, что в прошлом году его лишили водительских прав за пьяное вождение, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

И добавляют, что на виновника ДТП уже завели уголовное дело не только за угон, но и за повторное управление машиной в пьяном виде.