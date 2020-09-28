С 1 октября дачные автобусы Волгограда и Волжского меняют расписание

Фото из архива КП.

Прошло лето, заканчивается сентябрь, все урожаи практически собраны, запасы на зиму сделаны, и дачный сезон подходит к концу. Поэтому уже с 1 октября дачные автобусы, которые следовали в товарищества из Волгограда и Волжского, частично сократят численность рейсов.

Как рассказали «КП-Волгоград» в МУП «Волжская автоколонна 1732» с 1 октября убираются вечерние рейсы на автобусах № 3, 11, 15, 41 и 42. И добавляют, что эти изменения в расписании не последние: «с уменьшением светового дня график движения этих автобусов будет корректироваться. За изменениями в расписании следите на сайте Волжской автоколонны». А в ноябре дачные маршруты Волжского и вовсе закроются до весны.

В волгоградском предприятии ВПАТП №7 также сегодня, 28 сентября, сообщили о сокращении рейсов на дачных маршрутах. В частности, изменится график движения автобусов №50 "Обувная фабрика - Автотранспортник", № 56 "Ермана - Лесник", № 58 "з-д Петрова - с/о Здоровье», № 32 "ДК Судоверфь - СНТ Нефтяник - СНТ Татьянка", №45 "п.Руднева - дачи Кировец", № 54 "Ж/Д Вокзал - с/о Слава", № 60 "Тулака - с/о Спутник", № 7 "39-ая гвардейская - д.Металлург", № 48 "ВГТЗ - Дачи", №53 "ЖД Вокзал - Орошенец", №57 "33-я школа - с/о Шельф", № 99 "ВГТЗ - Дамба".