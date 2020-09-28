В Волгограде судят банду, угонявшую элитные иномарки

Из восьми иномарок, которые бандиты пытались угнать, взломать сумели только три. Фото: Евгения ГУСЕВА

Дело банды угонщиков, которые похищали на территории Волгограда и области элитные иномарки, дошло до суда. Сегодня, 28 сентября, на скамью подсудимых отправился один из бандитов – 27-летний молодой мужчина. Это именно он вскрывал электронные замки.

Как установили следователи, в апреле с обвиняемым связался его знакомый и предложил поучаствовать в деле. «Бизнес» заключался в следующем: они присматривали в городе хорошие иномарки (желательно почти новые), взламывали сигнализацию и электронные замки, после в гараже меняли госномера и перепродавали по «липовым» документам в другие регионы.

- В течение мая бандиты пытались похитить 8 машин на сумму более 5,7 миллионов рублей. Правда, угнать удалось лишь три иномарки, остальные 5 они взломать не смогли, - уточняют «КП-Волгоград» в областной прокуратуре, где уже утвердили угонщику обвинительное заключение.

В ходе следствия вскрылись и другие факты угонов подсудимого. Так в апреле 2019-го со своим знакомым он пытался угнать еще три иномарки.

- При задержании у бандитов изъяли рации, дубликаты госномеров и спецсредства, предназначенные для взламывания замков, а также электронные блоки управления авто, - добавляют в прокуратуре.

Этот 27-летний волгоградец всю вину признал. Его обвиняют по пяти статьям. Дело его будут рассматривать в Кировском суде Волгограда. Грозит мужчине до 10 лет колонии.

- Расследование уголовного дела в отношении остальных участников ОПГ продолжается, - отмечают в ведомстве.