С температурой не пройдет: в школах Волгоградской области устанавливают тепловизоры

Тепловизоры смогут проводить замеры температуры у каждого входящего в школы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Села батарейка, перестал работать, очередь при входе. С начала учебного года в условиях распространения коронавируса в школах при входе всем необходимо измерять температуру. Но далеко не всегда этот процесс проходит легко и без затруднений. Очередей в дверях не избежать. Чтобы облегчить работу охранников общеобразовательных учреждений, на плечи которых легли обязанности по контролю температуры тела у учащихся, школы будут оснащены тепловизорами. Пока пилотными площадками по внедрению системы мониторинга и температурного контроля стали 29 общеобразовательных учреждений Волгограда и Волжского. Комплексы позволят измерить температуру каждого входящего, никто мимо сканера не проскользнет.

Как рассказали «КП-Волгоград» в региональном комитете информационных технологий, завершается внедрение 30 комплексов температурного контроля. Оборудование монтируется у входа в школы. Сканеры могут определять температуру как отдельно стоящего человека, так и движущихся потоком людей. Измерение происходит за доли секунд, а погрешность составляет не более половины градуса. Если система покажет свою успешность, то тепловизорами будут оснащены все школы Волгоградской области. Ранее ими были оборудованы только аэропорты.

СПРАВКА «КП»

Тепловизорами будут оснащены следующие школы Волгограда: школа №16, школа №27, школа №3, школа №5, школа №49, школа №92, школа №78, лицей №2, гимназия №12, гимназия №10, лицей №1, гимназия №7, школа №75, школа №134, лицей №9, лицей №8, школа №33, школа №96, школа №55, школа №129, гимназия №17, лицей №11, гимназия №5, Детско-юношеский центр Волгограда.

В Волжском оборудования для сканирования температуры тела учеников и педагогов появится в школе №30, школе №35, кадетской школе имени Солнечникова, лицее №1.