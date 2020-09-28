В Волгоградской области гриппа пока нет, но простудных заболеваний все больше

Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом ниже эпидемического порога на 34,3% Фото: Алексей БУЛАТОВ

На улице все прохладнее, а это значит наступает время простудных заболеваний. Не все заботятся о своем здоровье, что потом приводит к походам в аптеки и поликлиники. И ладно если человек подхватит респираторную инфекцию. Не надо забывать о гриппе и главном раздражителе года – коронавирусе. И если ковид в не сбавляемом режиме продолжает прирастать, то случаев гриппа в регионе пока не зафиксировано. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в областном Управлении Роспотребнадзора. В ведомстве добавили, что в области пока что уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом ниже эпидемического порога на 34,3%.

Заболеваемость волгоградцев связана в большинстве случаев с циркуляцией риновирусов. И больше болеет взрослое население – 48% от общего числа пациентов с ОРВИ. Маленьких пациентов – в возрасте до двух лет – всего 9%. В числе простудившихся 25% школьников, а также 17% ребят и девчат в возрасте от трех до шести лет.