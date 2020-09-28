Тонны спирта и сигарет: в Волгограде накрыли крупную торговую сеть по продаже контрафакта

Все участники банды находятся под следствием Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

С начала 2020 года волгоградские полицейские пресекли деятельность 12 банд, которые незаконно торговали контрафактом на территории региона. Это уголовное дело станет самым большим, ведь количество изъятого товара нелегальной торговой сети в Городищенском районе шокирует: на складах и в гаражах нашли 44 тысячи бутылок алкоголя, более 22 тонн спирта, 28 тысяч пачек табакосодержащей продукции, полтора миллиона наличкой и массу доказательств в виде черновых записей, ноутбуков, телефонов и прочего.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские при силовой поддержке Росгвардии задержали пятерых подозреваемых. Двоим избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальным - мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке, - рассказала «КП-Волгоград» официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сотрудники ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области в отношении всех подозреваемых возбудили уголовные дела.