Волгоград
Еще
Радио
Волгоград
Еще
Радио
Волгоград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Тонны спирта и сигарет: в Волгограде накрыли крупную торговую сеть по продаже контрафакта

Все участники банды находятся под следствием
Юлия ДанильченкоЮлия Данильченко
КомментироватьОставить комментарий
Все участники банды находятся под следствием

Все участники банды находятся под следствием

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

С начала 2020 года волгоградские полицейские пресекли деятельность 12 банд, которые незаконно торговали контрафактом на территории региона. Это уголовное дело станет самым большим, ведь количество изъятого товара нелегальной торговой сети в Городищенском районе шокирует: на складах и в гаражах нашли 44 тысячи бутылок алкоголя, более 22 тонн спирта, 28 тысяч пачек табакосодержащей продукции, полтора миллиона наличкой и массу доказательств в виде черновых записей, ноутбуков, телефонов и прочего.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские при силовой поддержке Росгвардии задержали пятерых подозреваемых. Двоим избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальным - мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке, - рассказала «КП-Волгоград» официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сотрудники ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области в отношении всех подозреваемых возбудили уголовные дела.

Криминал