Идем на рекорд: Волгоград, Волжский и Камышин прирастают коронавирусом

В больницах все больше ковидных пациентов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Среди заболевших коронавирусом волгоградцев за последние сутки вновь 12 учеников школ и колледжей. Есть среди заразившихся и младенец, и 24 волгоградца старше 65-ти лет – основная группа риска. Лидируют по числу новых заболевших снова крупные города. Из 102 ковид положительных 54 приходится на Волгоград, 17 заразившихся в Волжском и 8 – в Камышине. В целом на 28 сентября 2020 коронавирус получил распространение в 15 городах и районах Волгоградской области.

Коронавирус получил распространение в 15 городах и районах Волгоградской области. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном оперштабе, отличился и Жирновский район, где на сегодня шесть новых случаев коронавируса. По три человека подхватили заразу в Урюпинске, Ленинском и Новоаннинском районах. И сразу в восьми районах региона по одному ковидному больному на 28 число. Среди них лидеры по общему числу заболевших за полгода – Палласовский, Городищенский и Среднеахтубинский районы, а также Суровикинский и Чернышковский, Даниловский, Кумылженский и Котовский.

Тем временем в ковидных больницах растет число пациентов, а власти Волгограда заговорили о возвращении карантинных ограничений по коронавирусу.