На стройке жилого дома волжанина раздавила стрела крана

Фото: предоставлено "КП" очевидцами.

Трагедия произошла утром 28 сентября на улице 87-ой Гвардейской в Волжском, где строится жилой комплекс: на 54-летнего рабочего упала стрела крана, которая раздавила мужчину. По данному факту сотрудники СУ СУКР по Волгоградской области организовали доследственную проверку.

Кран, который убил рабочего. предоставлено "КП" очевидцами.

- Около 10 часов утра во время производства работ произошло падение стрелы крана. Тяжелая конструкция обрушилась на 54-летнего волжанина. Мужчина погиб, - рассказала «КП-Волгоград» старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник.

Чтобы извлечь тело рабочего, потребовалась помощь спасателей регионального ГУ МЧС. Сейчас на месте работают следователи. Предстоит выяснить, почему конструкция крана не выдержала, соблюдалась ли техника безопасности во время работ и многое другое.