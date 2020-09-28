Банда похитителей-вымогателей идет под суд в Волгограде

Троим парням грозит до 15 лет тюрьмы на каждого. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу банды молодых людей, которые силой заставляли людей передавать им банковские карты. Волгоградцев 26-ти, 19-ти и 18-ти лет обвиняют в вымогательстве с применением насилия, похищении людей, незаконном лишении свободы, а также в сексуальном насилии. Рассматривать дело будет Среднеахтубинский районный суд.

По версии следствия, банда молодых людей промышляла с апреля по октябрь 2019 года на территории Волгограда и области. Они знакомились с молодыми людьми и предлагали заработать - за небольшие деньги оформить на свое имя дебетовые карты в разных банках и отдать им. А тех, кто отказался, вывозили в лесопосадки и жестоко избивали. Затем держали силой и выбивали согласие. Но одному из похищенных удалось сбежать.

- Потерпевшими признаны пять человек, двое из которых были несовершеннолетними, - рассказали «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.

Ожидать суда молодчики будут под арестом. Им грозит до 15 лет тюрьмы.