На Волгоградскую область обрушится сильный ветер

Жителям области не рекомендуют во время ветра находиться под деревьями Фото: Евгения ГУСЕВА

В Волгоградской области ожидается ухудшение погодных условий. Хотя утро 28 сентября выдалось достаточно теплым и солнечным. Однако в ближайшее время стоит ждать урагана. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МЧС России по Волгоградской области, в ближайшие 1-2 часа 28 сентября 2020 года с сохранением до конца понедельника в отдельных районах региона ожидается усиление восточного ветра. Порывы будут мощными - до 16-20 метров в секунду.

Спасатели рекомендуют жителям Волгоградской области при сильном ветре быть осторожным, прогуливаться и парковать машины вдали от деревьев, рекламных щитов и слабо укрепленных конструкций. При обнаружении оборванных проводов линий электропередачи необходимо сообщить о проблемах в региональную энергетическую компанию по телефону 8-800-100-70-60.

Также в МЧС настоятельно просят при усилении порывов ветра не сжигать сухую растительность и мусор. Погода сухая, а это значит велика вероятность распространения огня.