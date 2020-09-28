К осложнению ситуации с коронавирусом готовятся в Волгоградской области

В регионе могут ввести новые ограничения по ковиду. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В последнюю неделю ежедневный прирост заразившихся коронавирусом превышает сто человек. Тем временем власти Волгоградской области готовятся к сезонному ухудшению ситуации с заболеваемостью ковидом. На еженедельном оперативном совещании губернатор Андрей Бочаров отметил, что необходимо подготовить комплексные предложения по всем направлениям от профилактики до возвращения ограничительных и контрольных мер на осень - зиму, когда заболеваемость традиционно растет.

- Главный санитарный врач Волгоградской области, профильные специалисты прогнозируют возможность дальнейшего сезонного осложнения ситуации, - подчеркнул Андрей Бочаров.

В ближайшее время специалисты подготовят предложения по каждому направлению, как на краткосрочный период, так и на перспективу. После оперативный штаб соберется на заседание, где будут приняты решения. Не исключено, что волгоградцам вновь придется привыкать жить в условиях карантинных ограничений по коронавирусу. Особое внимание власти региона уделят повышению эффективности лечения ковидных пациентов за счет современных методов и новых препаратов.