Стадион «Волгоград Арена» на матче Ротор – Рубин собрал 8950 болельщиков

27 сентября на стадионе «Волгоград Арена» за игрой волгоградского «Ротора» против казанского «Рубина» в рамках 9 тура первенства РПЛ собралось посмотреть 8950 болельщиков. После коронавирусной изоляции сине-голубые не смогли победить сильного соперника и проиграли со счетом со счетом 1:3.

Несмотря на это, фанатов у волгоградской команды довольно много. Например, в 5 туре РПЛ, когда сине-голубые играли со «Спартаком», на стадионе собралось более 18 тысяч человек и это был рекорд посещаемости Лиги в этом сезоне.

На этот раз удалось избежать неприятных инцидентов со стороны болельщиков и матч прошел спокойно.

- Для обеспечения охраны общественного порядка в месте проведения мероприятия было задействовано свыше 350 сотрудников ОВД, также 14 представителей казачества, 76 работников частных охранных структур, 344 военнослужащих Росгвардии, 700 контролеров-распорядителей, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.