Волгоградка за рулем «Тойоты» устроила гонки в центре города: 4-летний малыш в больнице

Виновницу ДТП и малыша госпитализировали. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Авария в центре Волгограда на пересечении улиц Комсомольская и проспекта попала на камеры наружного видеонаблюдения: 27 сентября около трех часов дня на опасном перекрестке столкнулись «Тойота Корола» и «Маззда». Как видно, 36-летняя женщина за рулем «Тойоты» должна была остановиться на островке перед проспектом, но вместо этого даже не сбавила скорость и гнала по полной.

При этом участники движения проспекта Ленина спокойно начали движение на разрешающий сигнал светофора. Иномарки столкнулись, да так сильно, что разлетелись в разные стороны на несколько метров.

- В результате ДТП водитель и 4-летний ребенок-пассажир автомобиля «Тойота» госпитализированы в медучреждении, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Водителей настоятельно просят быть более внимательными на дорогах и соблюдать ПДД.