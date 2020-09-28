По просьбам волгоградцев вдоль улицы Ростовской появился тротуар к школам и детсадам

Фото: мэрия Волгограда.

Улицу Ростовскую в Ворошиловском районе Волгограда планировали ремонтировать в следующем году, но благодаря дополнительному финансированию в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» магистраль уже почти полностью обновили. Работы стартовали в сентябре 2020-го: подрядчик восстановил почти 12 тысяч квадратных метров изношенного асфальта, также захватили участок, примыкающий к улице Череповецкой. Тут же, благодаря небольшому свободному участку, улицу Ростовскую удалось немного расширить.

- Проезжая часть здесь расширена с двух до трех полос - еще одна полоса избавит водителей от необходимости дополнительного маневрирования, повысит безопасность и пропускную способность перекрестка, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе городской администрации.

По многочисленным просьбам волгоградцев вдоль Ростовской положили тротуар общей площадью 2,7 тысяч квадратов. Теперь ходить в гимназию №17, школы №48, ЦРР №9 и 10, а также детсады №2 и 320 станет гораздо комфортнее.

Также на пересечении Ростовской и Череповецкой появились новые светофоры: 9 транспортных и 4 устройства, регулирующие движение пешеходов.