Для волгоградцев работает «горячая линия» по коронавирусу и ОРВИ Фото: Михаил ФРОЛОВ

Каждый день с 9:00 до 17:00 (с перерывом на обед с 12:00 до 12:30) для жителей Волгоградской области работает «горячая линия» по вопросам, связанным с ОРВИ и коронавирусом. Чтобы дозвониться в единый консультационный центр Роспотребнадзора, необходимо набрать номер - 8-800-555-49-43. Звонок для волгоградцев абсолютно бесплатный.

Специалисты дают консультации по основным сезонным заболеваниям, которые атакуют нас с наступлением холодов: ОРВИ и новому коронавирусу. Также немаловажным является вопрос вакцинации против гриппа: где можно сделать прививку, есть ли какие-то побочные эффекты для родителей и их детишек, расскажут о необходимости такой защиты от вируса.

- А также разъяснят о необходимости соблюдения температурного режима, режима проветривания и обеззараживания в помещениях образовательных учреждений, медицинских организаций, учреждениях социальной инфраструктуры, жилых домов, рабочих помещениях, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Задать другие интересующие вопросы, не связанные с вышеупомянутыми, можно по телефонам ведомства: 8(8442) 24-36-30, 8(8442) 24-36-43, 8(8442) 24-36-34. Также по номерам 8(8442) 37-47-38, 8(8442) 37-46-83, 8(8442) 37-46-74, 8(8442)37-47-09 можно обратиться в «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области».