В Волгограде 28 сентября без света останутся 16 улиц в трех районах

Света по указанным адресам не будет с 9.00 до 17.00. Фото: Евгения ГУСЕВА

Понедельник, говорят, день и без того тяжелый, а для жителей 16-ти улиц Волгограда 28 сентября станет еще сложнее. Дело в том, что именно завтра их дома внесены в список на отключение электроэнергии. Нет, конечно, их не полностью вырубят: свет отключат лишь на время для проведения ремонтных работ. Попали 28 сентября в этот список улицы трех районов - Красноармейского, Советского и Краснооктябрьского. Об этом «КП0Волгоград» узнал из информации, представленной на сайте компании «Россети-юг».

В частности, в понедельник без света придется посидеть жителям 16-ти улиц: три в самом южном районе Волгограда, шесть улиц в Советском и семь улиц – на севере города.

Электроэнергии у них не будет с девяти утра до пяти часов вечера (с 9.00 дл 17.00).

За это время сотружники энергетической компании будут проводить ремонт оборудования на высоковольтных линиях.

СПРАВКА «КП»

По каким адресам не будет света в Волгограде 28 сентября:

Красноармейский район

улица Пролетарская 11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35

проспект Канатчиков 14,16

улица Пролетарская 49а

Кранооктябрьский район

ул. Димитрова 3-33,2а-36

ул. Качалова 1-37,2-36

ул. Туманяна 1-39,4-8

ул. Связистов 19-23

ул. Кунгурская 1-11,2-8

ул. У. Громовой 24

ул. Асланова 64,66

Советский район

ул. Лейтенанта Мостового 3,5,7

ул. Вольная 1-15а, 2-12

ул. Геологическая 1/1-18

ул. Лейтенанта Мостового 2/2-8

пер. Лейтенанта Мостового 1-7

ул. Юная 1/1-9, 2-10