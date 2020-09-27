В Волгоград чаще всего приезжают туристы-беларусы, казахи и армяне

Фото - скрин видео ТИЦ.

Сегодня, 27 сентября, во всем мире отмечают День туризма. Этому празднику уже более 40 лет. Но, надо сказать, что этот год стал самым сложным за все эти годы для туристических компаний. Из-за коронавируса многие страны закрыли границы, в том числе и Россия. Потому туристов упал почти до ноля. А ведь Волгоград только стал наращивать туристический потенциал. Как рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградстате, за два года - с 2017 по 2019 годы – заполняемость гостиниц, отелей, хостелов в регионе увеличилась с 616,8 тысяч до 707,5 тысяч человек в год.

- Чаще всего к нам приезжают туристы из Беларуси, Казахстана, Армении, Азербайджана, Узбекистана, а также Германии, Китая, Великобритании, Северной Ирландии, Украины и Италии, - констатируют статистики.

Волгоградцы тоже расширяют свою географию путешествий. До коронавирусных ограничений наши люди чаще всего выбирали Турцию, Грецию, Таиланд, ОАЭ, Тунис, Испанию, Италию, Абхазию, Вьетнам, Чехию и Кипр.

- Что касается внутреннего туризма, то волгоградцы чаще всего выезжали в Краснодарский (43,1%) и Ставропольский край (9,4%), Республику Татарстан (5,4%), Санкт-Петербург (4,1%), Крым (3,6%), - подсчитали в Волгоградстате.

Сегодня, чтобы вновь привлечь туристов в Волгоград, ТИЦ (туристско-информационный центр) снял видеоролик о современном обновленном городе-герое.