Прирост ковидных больных в Волгограде, Волжском и Средней Ахтубе

География коронавируса ширится. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Никакие границы пока не остановили коронавирус, и с приходом осени его география вновь стала расширяться. На карту COVID-19 в Волгоградской области за минувшие сутки - 27 сентября 2020 года – попали 15 районов, а также Волгоград и Волжский. Причем прирост практически по всем муниципалитетам, которые оставались в списке опасных в последнее время. В Волгограде сегодня подтвердили диагноз «коронавирусная инфекция» у 52-х пациентов. На второе вместо сегодня «вырвался» Среднеахтубинский район: там сразу 13 новых случаев. На третьем – Волжский, где плюс 9 заболевших.

Чуть меньше – 8 – новых случаев зарегистрировали в Городищенском районе, по четыре –в Урюпинском и Михайловском, три в Котовском.

В остальных районах ситуация не такая острая. В Серафимовичском, Камышинском и Николаевском всего по два новых случая, в Баковском, Фроловском, Еланском, Суровикинском, Киквидзенском, Сарополтавском и Котельниковском – по одному.

Опять вспышки ковида появились в Городищенском и Среднеахтубинском районах. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Среди новых пациентов по-прежнему много детей, причем, как детсадовского, так и школьного возраста: 5 детей - от 1 до 6 лет, 7 детей - от 7 до 14 лет и 7 подростков - от 15 до 17 лет. А еще сегодня положительный диагноз потдвердили у одного младенца и у 16-ти стариков в возраста старше 65 лет.