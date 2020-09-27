От COVID-19 умерли еще две женщины из Волжского и Камышина

С начала пандемии в Волгограде и области уже умерли 142 человека. Фото: Артем КИЛЬКИН

Еще плюс две волгоградки в смертельном списке коронавируса. Сегодня, 27 сентября, в летальную статистику умерших в Волгоградской области попали две женщины. Одна проживала в Волжском, вторая в Камышине, но обе погибли из-за собственной беспечности, так как вовремя не обратились за медицинской помощью.

Жительнице Камышина было 73 года. Женщина, как и многие, почувствовав первые признаки заболевания, попыталась лечиться самостоятельно. И только на 10-е сутки, когда температура уже не сбивалась, вызвала «скорую». Ее увезли в Волгоград и поместили в больницу №1. Она была еще в состоянии средней тяжести. Но, несмотря на оказываемое ей лечение, пациентке становилось только хуже. Она сгорела от пневмонии.

- Сказались сопутствующие хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, - отмечают в оперштабе.

Еще одной жертвой ковида стала 60-летняя жительница Волжского. Она тоже долгое время не обращалась за медпомощью, пытаясь самостоятельно побороть болезнь. Из-за чего и упустила драгоценное время. Когда ее привезли в волгоградский госпиталь ветеранов, у нее уже была двухсторонняя пневмония в тяжелой форме.

- Женщина страдала сахарным диабетом. Имелись и хронические сердечные заболевания, - добавляют в оперштабе.