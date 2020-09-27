От ковида умер известный в Волгограде психотерапевт

Фото с личной странички Ильдара Мухамеджанова.

Коронавирус не щадит никого, перед ним все равны – медики, бизнесмены, артисты, слесари… НЕ справляются даже самые сильные и стойкие. Сегодня стало известно, что от COVID-19 скончался известный в Волгограде и за его пределами психотерапевт Ильдар Мухамеджанов.

Он долгое время работал учителем биологии и химии, преподавал в педуниверситете, какое-то время даже вел свадьбы, но со временем понял, что может дать людям более и стал вести тренинги по развитию творческих особенностей и навыков уверенного поведения.

«Ильдар умер в больнице от пневмонии. Великий был человек. Необыкновенный. Многим жизнь осветил. Направил. Многим помог. Посылаем Ильдару свет, благодарность за этот хороший путь» - написала коллега на его странице в инстаграме.

В соцсетях тут же появились сотни скорбных постов, посвященных волгоградцу. «Covid. Трудно принять это. Очень светлый человек. Бесконечная благодарность за то, что так щедро делился своим опытом, за доброту и тепло души», «Нет больше такого как он... С такой щедрой душой, открытым сердцем, потрясающей работоспособностью, пунктуальностью, юмором и артистизмом», «Ильдар, почему же так рано? Ты был неподражаем в жизни», - все эти слова о нем.

В августе ему только исполнилось 48 лет.