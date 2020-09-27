В больнице №7 Волгограда коронавирус: пациентов пока не принимают

Диагноз ковид у пациентов пока не подтвержден, но их изолировали от других. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Седьмая больница Волгограда временно не принимает новых пациентов. Как вы догадались, в медучреждении выявили пациентов, у которых предположительно, коронавирус. Вспышка произошла в терапевтическом отделении.

- У некоторых пациентов появились признаки простудного заболевания, сейчас этим людям сделали тесты, ждут результаты. Руководство больницы, работая на упреждение чрезвычайной ситуации, приняло решение временно приостановить прием новых пациентов. Предписания Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области по закрытию отделения на карантин в настоящее время нет, - уточняют «КП-Волгоград» в региональном комитете здравоохранения.

И добавляют, что людей, которые не контактировали с заболевшими, выписали из стационара на амбулаторное лечение с рекомендациями. Тех, кто оказался в числе контактных, и которым требуется постоянное меднаблюдение по основному заболеванию, остались в стационаре. Этих людей изолировали, их продолжают лечить и одновременно обследуют на коронавирус.

- Медработники, которые контактировали с ковидными пациентами, временно отстранены от работы до окончательных результатов тестов на коронавирус. Работают медики, у которых либо уже есть антитела к COVID-19, либо те, кто не контактировал с заболевшими, - отмечают в облздраве.