В Волжском иномарка сбила 11-летнюю девочку

Во Фроловском районе внедорожник не пропустил мопед, в результате мужчину увезли в больницу. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Днем 26 сентября в Волжском под колеса попала 11-летняя девочка. Как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, школьница переходила проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства, и так резко оказалась перед «Шевроле», что 38-летний водитель просто не смог избежать столкновения. Ребенка с травмами увезли в больницу.

А ночью в Красноармейском районе Волгограда 39-летний водитель «ВАЗ-21099» сбил 19-летнюю девушку. Волгоградка стояла позади машины, когда водитель начал движение задним ходом.

- В результате ДТП девушку с различными травмами доставили в больницу, - уточняют в региональном Главке.

Во Фроловском районе Волгоградской области в этот день под колесами оказался 42-летний мужчина на мопеде. 37-летний водитель «Грейт Волл» ехал по улице Спартаковская при повороте налево не пропустил двухколесник и сбил его. Водитель мопеда получил травмы.