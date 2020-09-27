Под Волгоградом у фермера сожгли три комбайна

С приходом осени в Волгоградской области резко возросло число пожаров: люди включают электроприборы и зачастую аварийная проводка не выдерживает. Плюс горит сухая трава, опять же по вине нерадивых людей. За минувшие сутки 26 сентября в Волгоградской области произошло сразу 94 госстатотчётных пожара. Есть и пострадавший.

Так, вечером 26 сентября вспыхнул пожар в доме в селе Райгород Светлоярского района. Загорелись домашние вещи. К приезду пожарных комнаты уже заполнились едким дымом, и хотя спасатели потушили возгорание в считанные минуты, хозяин жилища успел надышаться угарным газом. Его увезли в больницу.

А ночью большой пожар вспыхнул в селе Шелестово Октябрьского района, там вспыхнули сразу три комбайна «Акрос-505».

К часу ночи пожарные справились с огнем, но машины сильно погорели. К счастью, хоть никто не пострадал. А вот почему загорелись комбайны, еще предстоит выяснить экспертам.

- Причина пожара устанавливается, - добавляют в ГУ МЧС по региону.