Ночью на волгоградских дорогах перевернулись три авто: водитель погиб, двое детей в больнице

В перевернувшейся легковушке водитель погиб до приезда "скорой". Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

За минувшие сутки на волгоградских дорогах произошло сразу три ДТП, в которых по вине водителей перевернулись автомобили. И все три ночью с 26 на 27 сентября. К сожалению, не обошлось без жертв, один водитель погиб, четверо в больнице.

В Камышинском районе на трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград» 36-летняя женщина-водитель за рулем «Грейт Волл» не справилась с управлением и машина на скорости улетела в кювет

- Водитель, 45-летний мужчина, а также двое детей – 9 и 12 лет – доставлены в больницу с различными травмами, - сообщают в ГУ МВД по региону.

А в 01.30 смертельная авария произошла в Светлоярском районе. 38-летний водитель «ВАЗ-2115» улетел на скорости в кювет на дороге «Волгоград-Калач-на-Дону». К сожалению, виновник ДТП погиб до приезда «скорой».

Еще через пару часов – в 03.05 – третью машину доставали из кювета. И опять аварии произошла в Камышинском районе на «Сызрань-Саратов-Волгоград».

- 71-летний водитель «Лада Гранта» получил травмы и доставлен в больницу, - уточняют в региональном Главке.