«Настоящий шедевр»: в волгоградском соборе Александра Невского расписывают стены

Фото: областная администрация.

В храме Александра Невского ведется благоукрашение: лучшие специалисты «Павловской мастерской» расписывают стены собора. Главное – историческая точность, поэтому мастера стараются не пропустить ни одной детали. Композиция «Воскресенье» украшает северную часть, а «Рождество Христово» - южную. Верх аспиды центрального алтаря уже готов, его приехал оценить губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

- Качество поражает. То, что мы увидели — настоящий шедевр, - оценил увиденное глава региона.

Напомним, все работы планируют завершить к 800-летию князя Александра Невского. В будущем предстоит воссоздать иконостас и заняться росписью полов, фартуков. Работы кипят не только внутри, но и снаружи: территорию вокруг продолжают благоустраивать согласно проекту.

- Святейший Патриарх Московский и всей Руси Кирилл поддержал предложение губернатора по включению Волгоградской области в число основных центров празднования 800-летия со дня рождения Святого благоверного князя Александра Невского, - отметили «КП-Волгоград» в пресс-службе области.

Будет программа мероприятий, которая включит в себя главное событие - освящение собора.