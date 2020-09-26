Камышин и Волгоград в лидерах: география распространения коронавируса в области

26 сентября 2020 года стало известно о 103 новых случаях коронавирусной инфекции в Волгоградской области. Как сообщил «КП-Волгоград» оперативный штаб региона, самый большой прирост наблюдается в Волгограде – плюс 28 заболевших в сутки. Равное количество инфицированных в Волжском и Камышине – по 19 пациентов поступили в больницы.

Что касается остальных муниципальных районов, то значительный прирост наблюдается в Среднеахтубинском – 13 больных ковидом. В Михайловском – плюс 5 новых подтвержденных тестов. В Старополтавском – плюс 4, Котовском и Нехаевском – плюс 3, по 2 заболевших в Жирновском, Новониколеавском и Палласовском районах, и по одному – в Быковском, Городищенском и Серафимовичекском.

Всего в регионе более 14 тысяч заболевших, более 12 тысяч волгоградцев удалось вылечить. По-прежнему действует масочный режим, за несоблюдение которого штрафуют специальные патрули, и социальная дистанция.