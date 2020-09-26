Коронавирус убил молниеносно: две пенсионерки из Волгограда умерли от COVID-19

Женщины умерли от ковида. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

26 сентября оперативный штаб Волгоградской области сообщил о двух погибших от коронавирусной инфекции. Всего в регионе 140 жертв ковида.

Последними стали мужчина и женщина из Волгограда. 92-летняя пенсионерка сразу же после первых признаков заболевания пошла в поликлинику и сдала тест. После положительного результата его госпитализировали в ГБУЗ «ВОКИБ №1», где обследования показали двустороннюю пневмонию. Из-за хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы и инфицирования ковидом она сгорела моментально.

82-летняя пенсионерка попала в ГБУЗ «ВОКГВВ» с COVID-19 и двусторонней пневмонией, но где и как она заразилась установить не удалось. У нее тоже были проблемы с сердцем. Сметь также наступила очень быстро, несмотря на все старания врачей.

- Оперативный штаб напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих – вызовите врача на дом, - прокомментировал «КП-Волгоград» оперштаб.