Сдирали тонировку при сотрудниках ГИБДД: полиция Волгограда устроила рейд

37 автомобилистов проигнорировали ПДД. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

25 сентября на дорогах Советского и Центрального районов Волгограда сотрудники полиции устроили «облаву» на автомобилистов-нарушителей. Особе внимание уделяли наличию тонировки на лобовом и боковых стеклах, которая по закону запрещена. При этом можно тонировать только задние стекла и с условием светопропускания не выше 70%. Это не просто так придумано: в темное время суток возникает риск ДТП – водители просто могут не заметить пешехода или машину.

- Было выявлено 37 транспортных средств, боковые и лобовые стекла которых затонированы в нарушение ГОСТа. Ряд водителей сами устранили причину остановки на месте, удалив пленку со стекол, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Два водителя отказались отдирать тонировку, на них составили протоколы. Причем они уже ранее попадались на этом же нарушении, но проигнорировали требования полицейских повторно. Им грозит до 15 суток ареста.