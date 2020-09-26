Росстат: в Волгоградской области растет безработица

Уровень безработицы растет. Фото: Алексей ФОКИН

Росстат ежемесячно публикует данные исследований о ситуации с безработицей в России. Если в прошлом месяце в работе нуждалось 108,6 тысяч человек, то в сентябре 2020 года этот показатель резко возрос – из 1,2 миллиона трудоспособного населения без постоянного дохода остаются 113,5 тысяч человек. Это 9,1%. Для сравнения в августе оставшихся без рабочих мест было 8,7%.

При этом в регионе продолжают трудиться 1,1 миллиона волгоградцев. Возможной причиной резкого роста безработицы в Волгоградской области могла стать коронавирусная пандемия. На несколько месяцев были закрыты многие отрасли, а что касается малого бизнеса, то многим предпринимателям пришлось просто закрываться или продавать свое дело.

Если брать Южный федеральный округ, то из восьми регионов Волгоградский занимает второе место (9,1%) после Республики Калмыкия (10,2%) по уровню безработных. Лучше обстановка в Севастополе (4,7%) и Ростове (5%).