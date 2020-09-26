За сутки мошенники украли у волгоградцев 3 миллиона рублей

Полиция настоятельно просит жителей региона не доверять незнакомцам и не давать свои персональные данные Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Уже практически каждый сталкивался с онлайн мошенничеством: кому-то удавалось распознать афериста, другие же распрощались со своими деньгами. 3 миллиона отдали преступникам жители Волгоградской области за минувшие сутки.

- Среди потерпевших пенсионеры, охранники, электромонтеры, продавцы, врачи, учителя, бизнесмены. Всем им поступили телефонные звонки, в ходе которых мошенники сообщали о подозрительных операциях по счетам, использовали разные схемы, чтобы узнать персональные данные банковских карт, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областного Главка.

54-летняя жительница Волгограда потеряла 800 тысяч: женщина сама перевела их на якобы «безопасный счет». 26-летний парень из хутора Клетско-Почтовский по этой же схеме отдал аферистам еще 350 тысяч. 51-летняя жительница Жирновского района лишилась 180 тысяч, а 49-летний волгоградец , испугавшись ложного списания средств, тоже решил воспользоваться услугами «безопасного счет» и остался без 108 тысяч. Учительница и бизнесвумен потеряли почти 350 тысяч, а строитель вообще лишился 1,4 миллиона рублей.

Волгоградцев предупреждают: нет никаких «безопасных и резервных счетов»! После подозрительного звонка нужно обратиться в свой банк и уточнить все волнующие вопросы.