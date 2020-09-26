Ведется розыск: под Волгоградом водитель насмерть сбил пешехода и сбежал

Мужчина умер в больнице. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Полицейские Волгоградской области разыскивают водителя, который сбил человека насмерть и сбежал с места преступления. Наверняка стражи порядка уже установили его личность и разыскивают негодяя.

Известно, что смертельная авария произошла 25 сентября на трассе «Волгоград - Элиста». На 52-ом километре очевидцы увидели мужчину, лежавшего посреди дороги и истекавшего кровью. Они и вызвали карету скорой помощи. 49-летнего волгоградца госпитализировали в ближайшее медучреждение, врачи делали все возможное, чтобы спасти его, но травмы оказались несопоставимы с жизнью. По предварительной информации, мужчина в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения.

- Пешеход с травмами был доставлен в медучреждение, где от полученных травм скончался. Ведется розыск скрывшегося водителя, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.